وظائف شاغرة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

وشملت التخصصات المتاحة: علم البيئة، والسياحة المستدامة، وإدارة البيئة، وإدارة السياحة، والتقييم البيئي، وإدارة الموارد الطبيعية، وعلم الأحياء، وكذلك التخطيط الإقليمي الحيوي، بالاضافة للتخصّصات الأخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.