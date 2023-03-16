يوفنتوس يهزم فرايبورج بثنائية ويتأهل لربع نهائى #الدورى_الأوروبى

تأهل يوفنتوس الإيطالي، لربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد تغلبه على مضيفه فريق فرايبورج الألماني، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "يوروبا بارك"، فى إياب دور الـ 16 من مسابقة اليوروباليج

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز يوفنتوس على ضيفه فرايبورج الألماني، بهدف وحيد، سجله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وسجل المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، هدف يوفنتوس الأول فى الدقيقة 45 عن طريق ركلة جزاء، والتى على أثرها طرد حكم اللقاء لاعب فريق فرايبورج، مانويل جولد.

وكانت تقنية الفيديو "فار"، قد ألغت هدفا لفلاهوفيتش فى الدقيقة 27، بسبب التسلل.

وفى الشوط الثاني، نجح فيدريكو كييزا، فى إضافة هدف اليوفي الثاني، فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، من تسديدة على يمين حارس فرايبورج.