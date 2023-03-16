الهلال الأحمر يعلن جاهزية الفرق الإسعافية المشاركة في تنظيم سباق الفورمولا (1)

أنهى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة استعداداته وجاهزيته لتقديم الخدمات الاسعافية والطبية في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2023م علي حلبة كورنيش جدة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن الهيئة خصصت لهذا الحدث العالمي 10 فرق إسعافية بكامل تجهيزاتها مزوده بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية، فضلا عن تخصيص غرفة للعمليات والتحكم لإدارة الحالات الإسعافية لتغطية كافة المواقع المخصصة للسباق وأماكن تواجد الجماهير .

وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة بالتكامل مع كافة القطاعات المنظمة والمشاركة في مثل هذه الأحداث الرياضية والمناسبات الوطنية بهدف انجاحها ولتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة.