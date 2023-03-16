مانشستر_يونايتد يجدد فوزه على ريال بيتيس ويتأهل لربع نهائى #الدورى_الأوروبى

جدد نادي مانشستر يونايتد الفوز على حساب مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 1-0 فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "بينتو فيامارين" ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" للموسم الحالي 2022-2023.

جاء هدف المباراة الوحيد النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما في إسبانيا اليوم.

بهذه النتيجة تأهل نادي مانشستر يونايتد الى ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعدما نجح في وضع قدما بتحقيق الانتصار الكبير على حساب ريال بيتيس في ملعبه بنتيجة 4-1 ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة الثقيلة من ليفربول بسبعة أهداف دون رد.

وباتت مهمة مان يونايتد بالفوز الكبير سهلة للغاية وتضمن له العبور وتخطى دور ال16 والتأهل إلى دور الثمانية بعد موقعة الإياب في إسبانيا.

وفشل ريال بيتيس في استغلال الملعب والجمهور لتحقيق معجزة كروية والفوز بنتيجة كبيرة وبفارق 3 أهداف لخطف بطاقة التأهل من ملعبهم لتسهيل المهمة في الصعود لربع النهائي.

ونجح نادي مانشستر يونايتد في العبور إلى دور 16 من بطولة الدوري الأوربي، بعد الانتصار على حساب نادي برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع اللقائين، بينما نجح نادي ريال بتيس في العبور إلى الدور ذاته بعد نجاحه في تخطى دور المجموعات من مسابقة اليوروباليج.