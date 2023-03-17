استشارية: شهر #رمضان فرصة جيدة للسيطرة على ارتفاع #ضغط_الدم

أكدت مدير برنامج الوقاية من الأمراض القلبية في وزارة الصحة الدكتورة فاطمة آل صليل، أن شهر رمضان فرصة للسيطرة على مرض ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت خلال مداخلة مع برنامج "نشرة التاسعة" المذاع عبر فضائية "الإخبارية"، أنه لابد زيارة الطبيب المعالج قبل بدء شهر رمضان لمراجعة الأدوية لإمكانية وجود أي تغييرات خلال رمضان.

وأكدت ضرورة الالتزام بالجرعات الدوائية في مواعيدها ومقاديرها التي يحددها الطبيب المعالج، ومحاولة ممارسة أي مجهود بدني بعد الإفطار بوقت كافٍ وتجنب أوقات الصيام والحفاظ على توازن الطعام في الوقت نفسه.