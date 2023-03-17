ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” عند 75 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة خلال التعاملات المبكرة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الأيام الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا إلى 75.51 دولار للبرميل، وكانت قد أنهت أمس الخميس سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام وسجلت ارتفاعا 1.4 بالمئة عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا إلى 69.13 دولار للبرميل، بعدما سجل أمس ارتفاعا 1.1 بالمئة عند الإغلاق.

وسجلت عقود الخامين أدنى مستوياتها في أكثر من عام هذا الأسبوع وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر عند نحو 10%.