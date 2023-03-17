محلل #طقس بـ”#لأرصاد”: تقلبات جوية وهطول #أمطار خلال شهر رمضان

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل لعقيل أن يشهد شهر رمضان تقلبات وهطول أمطار.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع "الإخبارية" اليوم الجمعة أن هطول الأمطار والتقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية شهر مارس الجاري، مضيفا أن معدل الأمطار ستكون أعلى.

وأضاف أن باقي فصل الربيع في شهري أبريل ومايو ستكون فيهما الأمطار الأعلى من المعدل.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.