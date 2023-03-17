دراسة طبيبة: لاعبو #كرة_القدم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض العقلي الخطير

في أحدث دراسة طبية أجريت حول مدى تأثير لعب كرة القدم على الجسم ، ولا سيما الصحة العقلية، أكدت الدراسة أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر، بنسبة 60% عن غيرهم من الأفراد.

وأوضحت الدراسة أن هناك أدلة على أن الضربة الرأسية للاعبي كرة القدم من الممكن أن ترفع نسب الخطر بالإصابة بذلك المرض، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية"-.

وأعرب الباحثون في الدراسة التي نشرت في صحيفة "الصن" البريطانية أن الإصابات المتكررة للدماغ أو الارتجاجات الصغيرة هي المسؤولة عن ذلك.

وأشارت الدراسة إلى أن حراس المرمى الأقل تعرضا لهذا المرض، لكونهم أقل اللاعبين استخداما للدماغ في الحصول على الكرة.