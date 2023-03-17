لبحث السلام في #أوكرانيا.. الرئيس الصيني يزور #روسيا ويلتقي #بوتين الأسبوع المقبل

أعلنت الصين وروسيا، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، فيما تسعى بكين للترويج لخطة لإنهاء الحرب الطاحنة في أوكرانيا رغم أنها قوبلت بفتور من الجانبين.

وتأتي زيارة شي التي تستمر في الفترة من 20 إلى 22 مارس بعدما نشرت الصين الشهر الماضي خطة من 12 نقطة من أجل "حل سياسي للأزمة الأوكرانية" وبعدما دعا دبلوماسي صيني كبير أمس الخميس لإجراء مفاوضات في اتصال مع وزير الخارجية الأوكراني، وتحث الخطة على حماية المدنيين وأن تحترم روسيا وأوكرانيا سيادة كل منهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين: إن من بين أهداف زيارة شي لروسيا، وهي الأولى له في نحو أربع سنوات، الترويج "للسلام".

وأضاف أن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية فضلا عن تعزيز الثقة الثنائية وتوطيد الشراكات الاقتصادية.

وقال الكرملين، في بيان: إن شي وبوتين سيناقشان "القضايا الراهنة من أجل مواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين"، دون أن يأتي البيان أيضا على ذكر أوكرانيا.