«عبد اللطيف المناوي» لـ «#ياهلا_بالعرفج»: #الصحافة_الورقية انتهت وبقاءها تشريفي

قال الإعلامي عبد اللطيف المناوي، رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم": إن الصحافة الورقية انتهت، وإن بقائها أصبح تشريفيًا، موضحًا أن ذلك لا يعني أنها لن تكون حاضرة، ولكن سيكون ذلك الحضور في المطارات والمحطات والبنوك، وما إلى ذلك.

وتحدث المناوي، خلال استضافته في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج"، على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، عن مستقبل الصحافة الورقية، التي بدأت مع الإنسان، وذكر كيف تدرجت الصحافة من الكتابة على الجدران، إلى الجلود ومنها إلى الورق وأخيراً الشاشات، وبذلك يعتبر أن الصحافة مستمرة باختلاف الوسيلة.

على جانب آخر، تناول المناوي علاقته بالمشي، الذي لا يتعارض مع التفكير والتأمل، ويساعد على اتخاذ القرارات، متمنيًا أن تكون علاقة مستمرة، لأنه لا يمشي ألا عندما تكون لديه فرصة.