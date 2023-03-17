صانع محتوى شاب يدخل السجن بسبب مقطع على #سناب_شات

روى صانع محتوى شاب، قصة دخوله السجن، بسبب مقطع نشره على حسابه في "سناب شات"، أدى إلى اتهامه بجريمة معلوماتية.

وقال في تصريحاته لبرنامج "النقطة العمياء"، الذي يُبث عبر قناة السعودية: إنه أقدم على تصوير مقطع، لقضية رأي عام، وانتشر هذا المقطع بشكل كبير، وإنه عمل على ربط بعض اللقطات مع بعضها البعض؛ ليظهر المقطع بهذا الشكل.

وأشار إلى اتهامه بـ "إثارة الرأي العام"، وهو الأمر الذي لم يكن يراه أو يتوقعه، وأنه وقع في نقطة عمياء بالفعل، ناصحًا صناع المحتوى بعدم الاندفاع وراء أعداد المتابعين، بقوله: "تأكد أن من يراقبك أكثر".