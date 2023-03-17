قرعة #دوري_الأبطال.. صدام إيطالي و #ريال_مدريد في مواجهة تشيلسي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، التي أُقيمت ظهر اليوم الجمعة، عن 4 صدامات نارية، إذ يواجه ريال مدريد، حامل اللقب، ضد تشيلسي، بطل النسخة قبل الماضية، في أولى مباريات الدور.

ويلتقي مانشستر سيتي منافسه بايرن ميونيخ في مواجهة نارية، ويتقابل ميلان ونابولي في مواجهة إيطالية خالصة، بينما يواجه إنتر ميلان خصمًا برتغاليًا جديدًا هو بنفيكا، بعد أن أطاح ببورتو من ثمن النهائي.

وأجريت قرعة الدور نصف النهائي، ويلتقي الفائز من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي ضد المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، في المقابل سينتظر الفائز من مباراة بنفيكا وإنتر ميلان المتأهل من الصدام الإيطالي بين ميلان ونابولي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

1- ريال مدريد - تشيلسي

2- بنفيكا - إنتر ميلان

3- مانشستر سيتي - بايرن ميونيخ

4- ميلان - نابولي