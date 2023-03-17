دليل إرشادي لـ «#الصحة» بشأن الأدوية في #رمضان

نشرت وزارة الصحة، دليلًا إرشاديًا عن تناول الأدوية، خلال شهر رمضان المبارك، موضحةً أن مركز "937"، يستقبل الاستشارات الطبية بهذا الشأن.

وأوضحت أنه بالنسبة لمرضى الضغط، يفضل أخذ الأدوية بعد صلاة التراويح؛ لتجنب الإحساس بالدوار، وكذلك مدرات البول، والتي لا يفضل أخذها قبل النوم.

وبالنسبة لأدوية الغدد، نصحت بتناولها بعد الإفطار، والتوقف عن تناول أي وجبة أخرى لمدة 4 ساعات، ومن ثم تناول دواء الغدة، والانتظار لمدة 60 دقيقة قبل تناول أي طعام، أو تناول تمرة وكأس ماء، ثم دواء الغدة، والانتظار لمدة 30 - 60 دقيقة، قبل تناول الإفطار.

وتابعت: بالنسبة لمرضى الكوليسترول، التزم بنفس الجرعة الموصوفة لك بعد الإفطار، خاصةً أن الدراسات الحديثة توصي بالالتزام بها، حتى لو كانت نسبة الكوليسترول غير مرتفعة.

وذكرت أنه بالنسبة لمرضى المعدة والجهاز الهضمي، يفضل تناول الجرعة بعد الإفطار على تمرة وماء، والانتظار لنصف ساعة ثم تناول الوجبة، أو قبل السحور بنصف ساعة.

وفيما يتعلق بمرضى السكري، نصحت الصحة المرضى باستشارة الطبيب المختص للتأكد من القدرة على الصيام، موضحة أن التحليل في نهار رمضان لا يفطر حسب الفتاوى الشرعية، وأن جرعة الإفطار كما هي، ويفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف.