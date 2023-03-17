روسيا تتحدى: سندمر المقاتلات المُرسلة إلى #أوكرانيا

قالت روسيا، اليوم الجمعة: إن جميع الطائرات المقاتلة التي ترسلها دول الغرب إلى أوكرانيا ستُدمر بعدما تعهدت بولندا وسلوفاكيا العضوان بحلف شمال الأطلسي بإرسال مقاتلات ميج-29 إلى كييف.

وأرسلت الدول الأعضاء بالحلف مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات منذ بدء الغزو الروسي في العام الماضي، وذلك في ظل مطالبة كييف بأسلحة تقول إنها ضرورية لصد التقدم الروسي.

واتهمت موسكو الغرب بالمشاركة مباشرة في الصراع من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة وحذرت من قبل أن أسلحة الحلف ستكون أهدافا مشروعة لقواتها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "خلال العملية العسكرية الخاصة، ستكون كل هذه المعدات عرضة للدمار"، مضيفًا: "هذه الدول تتخلص من معدات قديمة غير ضرورية".