بناءً على اقتراح #وزير_الداخلية.. منح #الجنسية_السعودية بأمر من رئيس #مجلس_الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي جاءت كالتالي:

قرار وزير الداخلية رقم (15477) وتاريخ 16 /07/ 1444هـ

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً.

وبعد الاطّلاع على:

المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 11 /6/ 1444هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..».

المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…».