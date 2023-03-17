بعد عامين.. #يوتيوب يرفع الحظر عن قناة #ترامب

رفعت منصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، التابعة لشركة جوجل، القيود المفروضة على قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على يوتيوب، بعد تعليق استمر أكثر من عامين، إثر أحداث الشغب في مقر الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير 2021.

وقالت يوتيوب في تغريدة: "قيمنا بعناية المخاطر المتواصلة للعنف في العالم الحقيقي مع موازنة فرص الناخبين للاستماع على قدم المساواة من المرشحين الوطنيين الرئيسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات".

وأعادت شركة ميتا بلاتفورمز حسابات ترامب على فيسبوك وانستاجرام في وقت سابق من هذا العام، وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، حساب الرئيس السابق أيضا على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في نوفمبر.