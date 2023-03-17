إعلاميون ورؤساء تحرير ينعون الفقيد الزميل بدر العواد

غيب الموت اليوم الجمعة، الزميل الصحفي بدر العواد بعد معاناة مع المرض.

والزميل العواد عمل مراسلاً صحفياً في مكتب صحيفة عكاظ بالرياض، وشارك في تغطية العديد من الأحداث الصحفية في العاصمة، كما قدم مواد إعلامية مميزة.

وغرد رئيس تحرير صحيفة الوئام الإلكترونية نايف المشيط ناعيا الصحفي المتميز، قائلا: "نسأل الله أن يتغمد الأخ العزيز ⁧‫بدر العواد⁩ بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

كما كتب الإعلامي أيمن الغبيوي: "بعد معاناة مع المرض رحل الصديق الوفي، الصحفي السعودي ⁧‫بدر العواد الذي سعى خلال حياته لخدمة وطنه عبر كتابة مئات الأخبار والمقالات".

وقال رئيس تحرير عكاظ جميل الذيابي: رحم الله الزميل الصديق بدر العواد، ونعم الصحافي الخلوق. كل العزاء والمواساة لعائلته كافة، عظم الله أجركم، وجبر مصابكم وألهمكم الصبر.

وغرد تركي الذيابي "إنّا لله وإنّا إليه راجعون..

انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلامي بدر العواد الذيابي بعد معاناة مع المرض.. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته و ان يجعل الفردوس الأعلى من الجنة خير مستقراً له".

وكتب خلف بن هوصان "رحِمَ الله الشاب الطموح بدر العواد الجهيمي الذيابي الذي عرفته ولم ألتقي به وكان تواصله معي بالهاتف لطلب الشفاعه لأُناس كُثُر وليس لشخصِه جَعَلَ الله ماسعى فيه من خير رفعهً له عند الله".