نيابة عن ولي العهد.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى الحفل الختامي لكأس العلا للهجن

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، الحفل الختامي لكأس العلا للهجن، الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزير بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني، ومحافظ محافظة العلا راشد بن عبدالله القحطاني.

وتوج الفائزين بشوطي كأس العلا للهجن، حيث حققت هجن "مرغم" بقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي كأس شوطي الزمول والحيل لمسافة 8 كيلومترات.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد شهد خلال الحفل توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للهجن في المجالات المتعلقة بتطوير قطاع الهجن، وتمثل المذكرة طموحات الهيئة بأن تصبح العلا وجهة عالمية رائدة للرياضات المختلفة.