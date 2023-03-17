محكمة الجنايات الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق #بوتين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة مخطط لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وقالت المحكمة إن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية" عن الجرائم المزعومة، ولأنه ارتكبها بشكل مباشر مع آخرين، وعن “فشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا هذه الأفعال”.

اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعلق بممارسة مزعومة هي الأولى التي ترفع رسميًا ضد مسؤولين في موسكو منذ أن بدأت هجومها غير المبرر على أوكرانيا العام الماضي.

ووصف الكرملين قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "شائن وغير مقبول".

وقال الكرملين: “نحن نعتبر أن طرح السؤال بحد ذاته شائن وغير مقبول”، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على “تويتر” يوم الجمعة إن روسيا مثل عدد من الدول لا تعترف باختصاص هذه المحكمة.

واختفى المئات من الأطفال الأوكرانيين منذ الحرب الروسية في فبراير 2022، وفقًا للإحصاءات الرسمية الأوكرانية.