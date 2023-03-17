الدفاع المدني يحذر سكان 4 مناطق في #المملكة من أمطار غزيرة #عاجل

حذر الدفاع المدني السعودي، سكان الرياض ونجران ومكة المكرمة والباحة من هطول أمطار غزيرة.

وقال الدفاع المدني في عدة تغريدات على "تويتر": "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 9 مساءً".

وأضاف: "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 9 مساءً".

وتابع: "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران حتى الساعة 9 مساءً".

وواصل الدفاع المدني السعودي: "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 11 مساءً".