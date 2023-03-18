هل هناك مشكلة في #الاستقدام_من_الفلبين؟.. #مساند توضح #عاجل

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد مشاكل في الاستقدام من الفلبين.

ونفت مساند صحة ما يتردد بشأن وجود مشكلة في الاستقدام من الفلبين.

وكان أحد المستفيدين من المنصة قد تساءل عن مدى صحة ما يدعيه أحد مكاتب الاستقدام بشأن وجود مشكلة في الاستقدام من الفلبين، وهو الأمر الذي نفته المنصة، مؤكدة أن جميع أنظمة مساند تعمل بالشكل المطلوب.

الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية

وأعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من أثيوبيا، وإضافتها لقرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكليف التي حددتها الوزارة.

وحددت الوزارة، الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا ليبلغ 6900 ريالا سعوديا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

وقالت "الموارد البشرية"، إن هذا القرار يعد استمرارا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات.

وحددت الوزارة، الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا بـ 9.5 ألف ريالا، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10.87 ألف ريال، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال، ومن الفلبين 17.29 ألف ريالا، ومن سريلانكا 15 ألف ريال، ومن بوروندي 7.5 ألف ريالا غير شاملا قيمة الضريبة المضافة.

وأضافت "الموارد البشرية"، أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات وتحسين بيئة سوق العمل، وتعزيز جاذبيته وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.

وأكدت الوزارة، لجميع المنشآت المعنية في الاستقدام على ضرورة التقيد بعد تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه؛ لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مشددة على أنها ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".