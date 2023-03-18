تعرف على سعر #الذهب في #المملكة اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت استقرارًا بعد الزيادة التي ارتفعت بشكل مفاجئ في نهاية تعاملات الخميس الماضي.

وتستعرض " الوئام" أسعار الذهب في المملكة اليوم السبت وجاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 في المملكة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 240.11 ريال.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 23 نحو 230.11 ريال.

سعر الذهب عيار 22

وجاء سعر الذهب عيار 22 في المملكة نحو 220.1 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في المملكة

وسجل سعر الذهب عيار 21 في المملكة نحو 210.1 ريال.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 180.08 ريال.

سعر الذهب عيار 16

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 16 نحو 160.07 ريال.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 140.06 ريال.

أونصة الذهب

أونصة الذهب 7468.25 ريال.

كيلو الذهب 240109.66 ريال.