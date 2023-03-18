لأول مرة منذ 2021.. #ترامب يعود للنشر على ” #فيسبوك” : “لقد عدت”

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى موقع فيسبوك يوم الجمعة بعد أكثر من عامين من الابتعاد عن الموقع ونشر رسالة من كلمتين "لقد عدت".

وكان المنشور مصحوبا بمقطع فيديو مدته 12 ثانية له وهو يخاطب حشدا مبتهجا من الجماهير بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016 . وقال "آسف لإبقائكم منتظرين.. إنه عمل معقد".

وكان قد تم حظر استخدام ترمب لموقع فيسبوك، ومنصات أخرى مثل انستجرام وتويتر ، بعدما هاجم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021 في أعقاب خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي جو بايدن. ووجهت اتهامات إلى ترمب بنشر معلومات مضللة بشأن الانتخابات والتحريض على العنف.

وقد رفعت شركة "ميتا" التي تمتلك "فيسبوك" و"انستجرام" الحظر على ترامب في يناير الماضي، إلا أنه ظل بعيدا. كما رفع موقع "يوتيوب" القيود المفروضة على حسابه يوم الجمعة.