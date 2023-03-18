أسعار #النفط تتراجع.. و #برنت يخسر 12%

أنهى النفط تعاملات الأسبوع على تراجعات كبيرة إذ دفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور.

وفي جلسة الجمعة، تخلى النفط عن مكاسبه المبكرة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 72.97 دولار للبرميل عند التسوية بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار، أو 2.4 بالمئة، ليبلغ 66.74 دولار.

برنت

وخسر برنت نحو 12 بالمئة خلال الأسبوع مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 بالمئة منذ إغلاق الجمعة الماضية مسجلة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أبريل الماضي.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، لوكالة رويترز: "العوامل الأساسية ليست بالسوء الذي تتوقعه السوق هنا لكن هناك مخاوف ألا يكون النفط آمنا كما هو الحال بالنسبة للسيولة أو الذهب".

وأثارت أزمة انهيار بنكي سيلكون فالي وسيغنتشر في أميركا مخاوف من انتقال العدوى إلى بنوك أخرى حول العالم على غرار ما جرى في الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو ما أدى إلى موجة بيع قوية للأصول.