أول مدربة ملاكمة سعودية باكية: أدرب البنات منذ 2013.. وتطورهن أكثر ما يحمسني (فيديو)

حّكت هالة الحمراني، أول مدربة ملاكمة سعودية، قصة حبها للفنون القتالية، ودخولها مجال تدريب الفتيات على هذه الرياضة منذ 2003.

وقالت «هالة» في لقاء مع قناة «العربية»: «عندما كان عمري 12 سنة، كانت لدي مدربة كاراتيه في المدرسة، وهذا كان أول انجذاب لي إلى الفنون القتالية».

وأضافت: «بعدها رحت إلى جامعة في أمريكا، حيث بدأت في ممارسة الملاكمة التايلاندية، وبعد فترة تعرفت على ملاكم روسي يعيش في أمريكا، وغيرت الستايل الخاص بي إلى الملاكمة».

وواصلت: «بعد عودتي من أمريكا كان لدي شغف لدخول بطولات، لكن ما كان في مجال أن بنات تدخل بطولات.. ما كان في اتحاد للملاكمة أصلاً».

وأكملت: «لذا بدأت في تدريب البنات على الملاكمة منذ 2003. وكنت أدربهن في البداية داخل بيت أهلي، واستمر ذلك لمدة 13 سنة، وصولاً إلى فتح نادي خاص بهذا التدريب في 2019».

وتابعت: «ما أقدر أشوف نفسي بعمل حاجة تاني غير أني أدرب بنات على الملاكمة، لا أحب الوظيفة التقليدية، ودائماً ما تكون لديب رغبة في الحركة».

واختتمت وهي تبكي وتغالب دموعها: «الملاكمة تفيد كل واحدة تدخل تتدرب، وتترك لديها فرق وتأثير كبير منذ أن تدخل الفصل التعليمي لهذه الرباضة.. وأكثر ما يحسمني هو أن اشوف واحدة من البنات بتتطور».