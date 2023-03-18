قطر ترفع عرض شراء #مانشستر_يونايتد لـ6 مليار جنيه إسترليني

كشفت تقارير صحفية اليوم، السبت، أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ينوى رفع عرضه من أجل ضمان شراء مانشستر يونايتد من عائلة جلايزرز الأمريكية.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، في تقرير لها، أن الشيخ جاسم ينوى التشاور مع مستشاريه لتحسين عرضه المقدم لشراء يونايتد.

وأضاف التقرير أن الشيخ القطري على استعداد لدفع مبلغ يتخطى قيمة يونايتد بسبب تاريخ النادي، ولأنه نادرا ما يُطرح في السوق، ويزعم التقرير أن العرض الجديد قد يصل لـ6 مليارات جنيه إسترليني.

وكشفت تقارير سابقة أن عرض جاسم بن حمد بلغ 5 مليارات جنيه إسترليني، حيث زار وفد ضم العديد من ممثلي الشيخ القطري زار يونايتد قبل يومين والتقى بمسؤوليه في إطار عملية البيع.