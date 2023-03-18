قائمة #برشلونة الرسمية لمباراة #ريال_مدريد

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة قائمة الفريق الرسمية لمباراة ريال مدريد في الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، مساء غداً الأحد الموافق 19 مارس، على ملعب “كامب نو”، في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني، وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

ولم يتواجد مع برشلونة، الدولي الفرنسي، عثمان ديمبيلي الذي يغيب للإصابة، كما يغيب لاعب الوسط بيدري جونزاليس.

وتفوق برشلونة في آخر مباراتين جمعت بين بينه وبين ريال مدريد، حيث فاز في كأس السوبر الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما في لقاء في كأس الملك انتصر برشلونة بهدف نظيف جاء بالنيران الصديقة عبر أقدام إيدير ميليتاو.

قائمة برشلونة الرسمية ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن – بينيا – تيناس.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – إريك جارسيا – جوردي ألبا – بالدي – جول كوندي.

خط الوسط: جافي – بوسكيتس – بابلو توري– فرينكي دي يونج – سيرجي روبيرتو – فرانك كيسي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس – أنسو فاتي – ألاركون – رافينيا.