الكشف عن مواعيد #الدراسة في مدارس #الرياض و #جدة خلال #رمضان #عاجل

اعتمدت إدارة التعليم في جدة التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، وبدء الدوام في الإدارات التابعة للإدارة.

وبينت «تعليم جدة» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن موعد الدراسة في المدارس الصباحية هو التاسعة صباحاً، والمدارس المسائية الواحدة بعد الظهر.

أما مدارس التعليم المستمر فموعدها التاسعة والنصف مساءً، وفقاً لإدارة التعليم في جدة.

وبينت الإدارة أن ساعات العمل لجميع الموظفين في الإدارات تبلغ 5 ساعات، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

كذلك أقرت إدارة التعليم في الرياض بداية اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك عند الساعة 9 صباحاً، في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، على أن تكون عودة الدوام الصيفي (الحصة الأولى 6:30 صباحاً) في 6 شوال.