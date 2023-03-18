الصاعدي: فتح كافة أبواب المسجد النبوي في رمضان.. وأبواب خاصة لموائد الإفطار (فيديو)

أعلن وكيل الرئيس للأمن والسلامة في المسجد النبوي، سعود الصاعدي، فتح كافة أبواب المسجد النبوي البالغ عددها 100، لتسهيل حركة المصلين ودخول الأطعمة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال «الصاعدي» في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، إنه من ضمن الاستعدات الموضوعة لاستقبال شهر رمضان، وضعنا خطط جديدة وتمت حوكمتها من الجهات المعنية.

وأضاف أن هذه الخطط تتضمن فتح كافة أبواب المسجد النبوي البالغ عددها 100، وكذلك السلالم الكهربائية المؤدية إلى سطح المسجد، لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين.

وأشار كذلك إلى وضع أبواب لتسهيل دخول الأطعمة وموائد الإفطار، بالتنسيق مع إدارة خدمات الصائمين، لتسهيل حركة دخول وخروج هذه الموائد، ومنع إعاقة المصلين.