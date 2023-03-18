إطلاق 65 من المها وغزال الريم في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية (صور)

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في الطبيق التابعة لمنطقة تبوك 50 غزالاً من غزال الريم، و 15 من المها، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وذلك بحضور مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المحمية، الأمير متعب بن فهد الفيصل، والرئيس التنفيذي للهيئة، عبد الله بن أحمد العامر.

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتياً، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها.

ويأتي الإطلاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم والمها، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته، إضافة لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.