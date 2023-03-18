«إدارة المشاريع» يعرض نماذج نسائية ملمهمة ودورهن في المجتمع

تحت عنوان «الابتكار والتكنولوجيا ودور المرأة»، عقد معهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية أول لقاء ضمن برامج «الآثر المجتمعي لتمكين المرأة»، على ضوء الاحتفال بـ«يوم المرأة العالمي» يوم 15 مارس الماضي، وذلك باستضافة من الهيئة السعودية للمهندسين في مدينة الرياض.

وتضمن اللقاء الإشادة بإنجازات المملكة العربية السعودية في تمكين المرأة ومكانها، وتعظيم دورها كعنصر مهم في إدارة المشاريع، مع عرض نماذج نسائية نجحت في كافة المجالات عامة وإدارة المشاريع والبرامج على وجه الخصوص.

وقال المهندس بدر بورشيد، رئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة خلال كلمته الترحيبية، إنه سعيد بالمشاركة في هذه الاحتفالية، التي تثني على دور المرأة وتعظم مكانتها ودورها الحيوي في القطاعات كافة.

وأضاف «بورشيد»: «شرف كبير أن أكون معكم في يوم المرأة العالمي، حيث نشارك هذا الاحتفال مع النماذج النسائية الناجحة والملهمة في مختلف المجالات، ونفخر بالإنجازات التي تحققها المرأة وتعمل على تمكينها في جميع الميادين على مستوى المملكة العربية السعودية».

وواصل: «لا يسعني اليوم سوى الفخر بكل ما آلت اليه المرأة من تمكين ونجاح، وهو ما يمثل تكافؤ مجتمعي مثالي، في يوم اثبتت المرأة السعودية جدارتها بكافة المعايير، وساهمت لتحقيق ما تهدف اليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

وأكمل: «عندما نتحدث عن المرأة السعودية نجد أن أهم أسرار نجاحها يكمن في التكامل بين رؤية حكيمة وإرادة نسائية ملهمة وقوية وما نشهده اليوم من تكاتف من جميع القطاعات لتحقيق هذا الهدف، له أثر إيجابي وكبير في تقدم، وتطوير كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية ورفع مستوى كوادرها».

وتابع: «نحن نعيش حقبة زمنية مميزة واستثنائية في المملكة، عندما ننظر الى تمكين المرأة في مختلف المجالات: استثمارية صناعية، سياحية، تجارية، تعليمية وخدمية وهي تساهم في نهضة الوطن ودفع عجلة التنمية للوصول الى مصاف الدول المتقدمة بالعالم رغم التحديات، نرى مستقبلنا المشرق».

وقال «بورشيد»: «نسعى في معهد إدارة المشاريع دوما على أن نكون جزءاً من المنظومة في تحقيق هذه الرؤية الحكيمة ونجاح هذا التمكين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، و ذلك من خلال نشر ثقافة إدارة المشاريع وعقد ورش عمل وندوات و لقاءات بغرض تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات في إدارة المشاريع وتفعيل دور المرأة في إنجاح المشاريع الكبرى في المملكة».

وعن الإنجازات في هذا الشأن، قال: «من ضمن إنجازاتنا لهذا الهدف هو ترشيح متطوعات لبرنامج انسياد بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة وصندوق الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمكين أكثر من 10 متطوعات كعضوات مجلس إدارة في معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية».

شهد اللقاء حضور نخبة من النساء القياديات من مختلف القطاعات، كما حظى بتواجد أ. ريج نقشبندي، رئيس مكتب ادارة المشاريع في صندوق الاستثمارات العامة، والتي ألقت كلمتها بعنوان «دور المرأة في ادارة المشاريع».

يذكر أن فعاليات اللقاء شهدت حوارا نسائيا ملهماً، استعرض التحديات خلال مسيرتهن المهنية، وأظهر أوجه القوة والأصرار ومدى الالتزام والطموح لدى المرأة السعودية.