الاتحاد يكتسح #الفتح بخماسية في #دوري_روشن

حقق نادي الاتحاد الفوز بخماسية مقابل هدف على حساب نادي الفتح، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي، والتي أقيمت على أرضية ملعب الأمير عبدالله الجلوي.

وسجل خماسية نادي اتحاد جدة في شباك نادي الفتح عبدالرازق حمدالله ثلاثة أهداف في الدقيقة 7 والدقيقة 50 والدقيقة 98 من عمر اللقاء، وسجل أحمد شراحيلي الهدف الثالث لنادي اتحاد جدة في الدقيقة 59 من عمر اللقاء وسجل إيجور كورنادو الهدف الرابع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، وسجل مراد باتنا الهدف الوحيد لنادي الفتح في الدقيقة 40 من عمر اللقاء .

وارتفع رصيد نادي اتحاد جدة إلى النقطة 50 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد نادي الفتح عند النقطة 32 في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن.