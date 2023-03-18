وزارة التعليم تدشّن ملتقى تأهيل المبتعثين

أطلقت وزارة التعليم اليوم، ملتقى تأهيل المبتعثين افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي"؛ برعاية وزير التعليم يوسف البنيان، وبحضور نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري.

وأكد وزير التعليم في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مبينا أن إستراتيجية الابتعاث التي أطلقها برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وسد حاجة السوق في قطاعات الدولة ومشاريعها ومبادراتها الواعدة .

ونوه معاليه أن الوزارة تعمل على تطوير عمليات الشراكة مع أفضل المؤسسات التعليمية في العالم لتهيئة فرص القبول للمبتعثين في الجامعات المرموقة.

ويهدف الملتقى إلى الإسهام في تقديم مواضيع تهم رحلة المبتعث من خلال شرح المنصات والخدمات الإلكترونية بخدمات الابتعاث، إضافة إلى التعريف بدور الجهات المساندة للمبتعث داخل الوزارة وخارجها، وإكساب المبتعثين مهارات التواصل الثقافي والحضاري والإنساني، وإتاحة الفرصة للمبتعثين لتقديم الاستفسارات في شتى المجالات.

ويشمل ملتقى تأهيل المبتعثين في نسخته الحالية الطلبة المبتعثين المستجدين للمرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.