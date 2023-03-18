الهلال يكتسح #الاتفاق بثلاثية في #دوري_روشن

حقق نادي الهلال فوزا غاليا أمام نظيره الاتفاق بثلاثية نظيفة، في المباراة التى جمعت الفريقين في في الجولة 21 من عمر دوري روشن للمحترفين.

ونجح إيغالو في تسجيل هدف الهلال الأول، في الدقيقة 15 من الشوط الاول، بعد استغلال عرضية رائعة من الجانب الأيمن عن طريق سعود عبدالحميد، واستقبلها المهاجم النيجيري بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 32، نجح الهلال في تسجيل الهدف الثاني بعد هجمة سريعة قادها إيغالو ثم مرر الكرة إلى محمد كنو الذى أسكنها في الشباك بشكل رائع.

ونجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثالث لنادي الهلال في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع نادي الهلال رصيده إلى النقطة 39 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نادي الاتفاق عند النقطة 23 في المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري.