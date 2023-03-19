تخدم الركاب عبر 633 محطة.. إطلاق المرحلة الأولى من “#حافلات_الرياض” (#فيديو) #عاجل  

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض"، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وفقا لـ" الإخبارية"-.

وتشمل المرحلة 15 مساراً ضمن مسارات شبكة "حافلات الرياض" والبالغ إجماليها 86 مساراً.