هل يُمكن للمتزوجة بغير سعودي التسجيل بالبرنامج؟.. “#حساب_المواطن” يجيب

كشف برنامج "حساب المواطن" عن مدى إمكانية المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم.

وأكد البرنامج عبر حساب" خدمة المستفيدين" على "تويتر"، أنه بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي واضافة الزوج كتابع.

وأضاف أنه لابد من ارفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.

على جانب آخر، أوضح برنامج حساب المواطن إنه في حال قيام المستفيد بحذف حسابه بالبرنامج عن طريق الخطأ، فإنه يمكنه التسجيل مجددا لكن بعد مرور 30 يومًا.