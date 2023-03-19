زلزال_الإكوادور يسفر عن 13 قتيلاً وأضراراً جسيمة بالمباني

ضرب زلزال قوته 6.8 درجات منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو يوم السبت مما أدى لمقتل 13 شخصاً على الأقل وإلحاق بعض الأضرار بعدد من المباني السكنية والمدارس والمراكز الطبية.

وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو على تويتر "يجري حشد فرق الطوارئ لتقديم كل دعمها للمتضررين".

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت هيئة الإعلام بالرئاسة أن الزلزال أسفر أيضا عن سقوط 120 مصابا.

وأضافت الهيئة أن عددا من المنازل والمباني التعليمية والمراكز الصحية تضررت، وأن عدة طرق تم إغلاقها بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.

وتعرض مطار سانتا روزا لأضرار طفيفة، لكنه مستمر في العمل.

وقالت السلطات في بيرو إن السكان شعروا بالزلزال في المنطقة الشمالية من البلاد، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار بشرية أو مادية.