قطر .. إحالة #وزير_المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات

قرر النائب في دولة قطر إحالة وزير المالية السابق وأخرون إلى محكمة الجنايات.

وفي التفاصيل ، أعلنت النيابة العامة في قطر أنه إلحاقا بالبيان الصادر بتاريخ 6 مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة .

وأكدت "النيابة العامة" انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية.

وأشار النيابة إلى توفر أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.

قطر، النائب العام ، وزير المالية