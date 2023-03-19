ضبط 37 مخالفةً إنشائيةً في جازان

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش خلال شهر فبراير الماضي 93 جولةً رقابيةً إنشائيةً داخل الأحياء السكنيةِ بالمحافظةِ والقرى التابعةِ لها، لرصدِ المخالفات الإنشائية والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية، وذلك ضمن جهودها في الرقابة على المباني والمنشآت والحد من مخالفات البناء ورفع مستوى جودة المشروعات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية الرقابية أصدرت خلال الجولات 37 مخالفةً إنشائيةً مرتبطةً بأعمالِ البناء، مبيناً أن عددَ طلبات الرخص الإنشائية المعتمدة بلغت 26 طلباً.

وبيّن أن البلديةَ مستمرةٌ في تنفيذ جولاتها بهدف رصد التجاوزات وإصدار المخالفات بحق من يخالف أنظمة البلدية من خلال تسوير المواقع الإنشائية، وخلط الإسمنت على الأرصفة والشوارع، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم إزالة مخلفات البناء أو الهدم أو الترميم، وإتلاف الشوارع المسفلتة عند استخدام المعدات، ونقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة، وعدم نظافة الموقع أثناء وبعد العمل، وذلك سعياً منها لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة والعمل على رفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري داخل نطاقها الخدمي، ورفع وعي المقاولين وملاك المباني وتنبيههم من ارتكاب المخالفات المرتبطة بأعمال البناء.

ودعا المهندس حكمي، الجميع للتقيد بالأنظمة والتعليمات مع مراعاة الدور الرقابي للبلدية وما تقوم به في سبيل خدمة المحافظة من خلال العمل على تحسين المشهد الحضاري والتخلص من الظواهر المشوهة للمظهر العام.