رئيس #ريال_مدريد يحسم قراره بشأن حضور #الكلاسيكو

كشفت صحيفة إل موندو الإسبانية عن نية فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لعدم حضور مواجهة برشلونة من الملعب.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة اليوم على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وفقا لصحيفة إل موندو فإن بيريز لن يكون حاضرا في الكلاسيكو اليوم كما العادة بسبب توتر العلاقات بين الناديان خلال الفترة الماضية.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن عن تحرك رسمي بخصوص اتهام برشلونة برشوة نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووجّه النائب العام اتهامات إلى برشلونة ورئيسيه السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، بسبب سدام مبالغ مالية كبيرة لـ إنريكيز نيجريرا.