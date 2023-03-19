للتهدئة قبل رمضان.. #مصر تستضيف #محادثات_فلسطينية_إسرائيلية اليوم

تستضيف مصر، اليوم الأحد، مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في مدينة شرم الشيخ، في محادثات تهدف إلى لتهدئة العنف المتصاعد الذي أثار مخاوف من تفاقم الأوضاع مع حلول شهر رمضان نهاية الأسبوع الجاري.

ويأتي الاجتماع، الذي يحظى أيضا بدعم الولايات المتحدة والأردن، في أعقاب اجتماع عقد في 26 فبراير شباط في العقبة بالأردن بوساطة أمريكية وكان الأول من نوعه منذ سنوات.

وأسفر اجتماع العقبة عن تعهدات إسرائيلية وفلسطينية بخفض التصعيد إلا أنها قوبلت بالرفض من الفصائل على الجانبين وأخفقت في وقف العنف على الأرض.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: إن اجتماع شرم الشيخ يأتي "بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام".

واندلعت اشتباكات خلال السنوات الماضية بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين حول المسجد الأقصى في القدس في شهر رمضان، الذي يتزامن هذا العام مع عيد الفصح عند اليهود وعيد القيامة عند المسيحيين.