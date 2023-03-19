بالأرقام.. تاريخ لقاءات #برشلونة و #ريال_مدريد في #الكلاسيكو

يدخل ريال مدريد مواجهة اليوم أمام برشلونة متفوقًا بفارق طفيف في تاريخ المواجهات بينهما في بطولة الدوري الإسباني، إذ يتفوق الميرنجي على غريمه التقليدي، قبل قمة اليوم.

واجه ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في 252 كلاسيكو، تفوق خلالها الميرنجي في 101 مباراة، بينما فازت كتيبة البلوجرانا في 99، وانتهى 52 لقاء بالتعادل.

ويتفوق الفريق الميرنجي في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ المواجهات بين الفريقين، إذ سجل لاعبو الملكي 418 هدفا في الكلاسيكو، في حين سجلت كتيبة البلوجرانا 413 هدفا في مرمى الريال.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.