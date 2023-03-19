التجارة: وفرة عالية في السلع والمنتجات قبل #رمضان.. ورقابة ميدانية مستمرة على الأسواق (صور)

أكدت وزارة التجارة الوفرة العالية للسلع الغذائية والمنتجات الرمضانية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، خاصة السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى استمرارية فرقها للرقابة الميدانية في تنفيذ خطة عملها الموسمية للشهر الكريم هذا العام 1444هـ، من خلال جولات استباقية للرقابة على المستودعات والأسواق بمناطق المملكة كافة، بهدف رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب، وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.

وتعمل وزارة التجارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية، بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، والرقابة على الأسعار، بالإضافة إلى التحقق من تأمين مخزون كاف، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك.

كما تراقب «التجارة» التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، ومطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة، وضبط حالات الغش والتضليل للعروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم.