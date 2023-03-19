«جميع المعطيات تفيد بذلك».. #فلكي يكشف عن موعد أول أيام #رمضان (فيديو) #عاجل

كشف عبد الله الخضيري، مستشار المرصد الفلكي في جامعة المجمعة، عن الموعد الأقرب لأول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال «الخضيري» في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، إن جميع المعطيات تفيد بعدم تحقق شرط من شروط الرؤية ودخول الشهر الشرعي، يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف: «لذلك -والله أعلم- الهلال لن يكون موجوداً في أفق المملكة وغالبية الوطن العربي، يوم الأربعاء المقبل، واحتمال كبير أن تعلن المحكمة العليا أن الأربعاء هو المكمل لشهر شعبان، والخميس هو غرة رمضان».

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساءَ يوم الثلاثاء المقبل 29-8-1444 ه -حسب تقويم أم القرى- الموافق 21-3-2023.

ورجت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.