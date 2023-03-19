ألمانيا تتعهد باعتقال #بوتين.. ومتحدث الرئاسة الروسية يعلق

تعهد وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حال قرر زيارة ألمانيا، امتثالاً لقرار محكمة الجنايات الدولية.

وقال «بوشمان» في تصريحات نقلتها صحيفة «Die Zeit» الألمانية: «اتوقع أن تتواصل محكمة الجنايات الدولية بـ(الإنتربول) والدول الأعضاء فيه وتطلب منهم الامتثال لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس الروسي».

وأضاف: «إذا حصل هذا ستضطر ألمانيا لاعتقال بوتين وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية، إن قرر دخول أراضينا، خاصة في ظل خضوع ألمانيا لاختصاص محكمة الجنايات الدولية».

ورداً على تصريحات وزير العدل الألماني، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، على أن بلاده لا تعترف بهذه التصريحات، وتعتبرها لاغية وباطلة.

وقال «بيسكوف» وفق ما نقلته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية: «نحن نعتبر بيان وزير العدل الألماني لاغياً وباطلاً، ولا نعترف بأية أعمال أو تصريحات تصدر من قبل ألمانيا».

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الأول، «مذكرة اعتقال» بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.

وقال المتحدث باسم «الكرملين» إن «روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية».