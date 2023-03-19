الأرصاد يكشف حالة الطقس المتوقعة في المملكة مع بداية #رمضان (فيديو)

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء المملكة مع بداية شهر رمضان.

وذكر «الأرصاد» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أنه من المتوقع –بمشيئة الله- أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار رعدية تزامناً مع بداية شهر رمضان.

ونشر المركز فيديو معلوماتي يوضح المناطق المتوقع سقوط هذه الأمطار عليها، مع بيان الأيام المتوقعة لذلك، مشيراً إلى أنه سينشر التفاصيل كاملة في تقرير خاص لاحقًا.