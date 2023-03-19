منع ظهور “تيفو” #برشلونة فى مباراة الكلاسيكو

يستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مباراة برشلونة والريال فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

تقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة والريال، وسط أجواء مشحونة على الجانب الفني والمعنوي بين الفريقين، لعدة أسباب داخل وخارج الملعب.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن مباراة الكلاسيكو اليوم لن يتواجد بها "تيفو" للبارسا بقرار من إدارة برشلونة، وهو أمر غير معتاد ولأول مرة يحدث منذ عام 1992.

من جانبه كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس الريال لن يحضر مباراة اليوم أمام برشلونة، ردًا على إلغاء مأدبة الغداء التقليدية قبل الكلاسيكو من جانب خوان لابورتا رئيس البارسا.