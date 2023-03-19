شرق #المسجد_النبوي.. اتفاقية مع #ماريوت العالمية لتشغيل 8 علامات فندقية في #المدينة

شهد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة المدينة، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة «رؤى المدينة» القابضة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مع مجموعة فنادق «ماريوت» العالمية، لتشغيل 8 علامات فندقية ضمن مشروع «رؤى المدينة».

بموجب الاتفاقية سيتم تشغيل 4400 وحدة ضيافة في نطاق المشروع الواقع شرق المسجد النبوي من خلال واحدة من أهم الشركات الفندقية على مستوى العالم، وتشمل: «الريتز كارلتون، وجي دبليو ماريوت، وماريوت، وويستن، ولو ميريديان، وكورتيارد من ماريوت، وفور بوينتس من شيراتون وفنادق ألوفت».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «رؤى المدينة»، المهندس أحمد الجهني، إن الشركة تسعى إلى توفير منظومة متكاملة ومراكز حضارية وتجارية تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة، وتتواكب مع تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة المتمثل في استضافة 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030م، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة ستسهم في توفير أكثر من 4100 فرصة وظيفية جديدة موجهة لأبناء وبنات المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة «رؤى القابضة»، المهندس محمد بن صالح الخليل، عن شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة على رعايته ودعمه لمشاريع الشركة، مشدداً على أن مشروع «رؤى المدينة» يتسق مع تطلعات القيادة الحكيمة ودعمها لإثراء تجربة زوار المسجد النبوي الشريف، وتعزيز جودة الحياة في المدينة المنورة

ونبه إلى أن تصاميم المباني والمرافق في مشروع «رؤى المدينة» تراعى النمط العمراني الحديث المستهلم من الهوية العمرانية للمدينة المنورة.