يبدأ 9:30 صباحا.. اعتماد مواعيد اليوم الدراسي بـ #الشرقية خلال #رمضان

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم، وكافة الإدارات التابعة لإدارة التعليم.

وأوضحت أن الدوام الرسمي يبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتكون مدة الحصة 35 دقيقة، مع تخصيص وقت لصلاة الظهر، ويبدأ الدوام الرسمي لمدارس التعليم المستمر «بنين» الساعة التاسعة مساء، وتكون مدة الحصة 35 دقيقة، فيما يبدأ الدوام الرسمي في كافة مكاتب التعليم «بنين وبنات»، الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحتى الساعة الثانية والنصف مساء.