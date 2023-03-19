كريم_بنزيما يرفض دعوة تكريمه من منتخب فرنسا

رفض كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني دعوة منتخب فرنسا لتكريمه مع مجموعة اللاعبين الذين اعتزلوا دوليا في الأشهر الأخيرة، حيث تلقى بنزيما دعوة خاصة لحضور لقاء هولندا في تصفيات يورو 2024.

وفقا لقناة "TF1 " الفرنسية فإن بنزيما رفض تلك الدعوة، ولن يحضر اللقاء بسبب خلافاته مع ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، وذلك على هامش الخلافات بين الطرفين، منذ استبعاد بنزيما من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان كريم بنزيما كذب تصريحات ديديه ديشامب الذي أشار من خلالها إلى أن اللاعب الفرنسي تم استبعاده من قائمة منتخب فرنسا لكأس العالم 2022، في ظل إصابة اللاعب وعدم قدرته على اللعب، حيث أن بنزيما أشار إلى أنه كان قادرا على استكمال مهمته مع منتخب فرنسا في المونديال.